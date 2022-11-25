الشركسي يهاجم حكومة الدبيبة ويؤكد بطلان اتفاقياتها

الوطن|رصد

هاجم عضو ملتقى الحوار السياسي “أحمد الشركسي” حكومة الدبيبة متهمها في تقديم التنازلات للمحافظة على البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.

وقال الشركسي خلال تصريحات صحفية إن حكومة الدبيبة تحاول البقاء في السلطة سواء بعقد اتفاقات بالمخالفة لخارطة الطريق مع دول تضع ليبيا على فوهة بركان صراع إقليمي ودولي، أو التنازل عن حصص شركات لدول بالمخالفة للأراء الفنية للمؤسسة المعارضة مسبقا لهكذا تنازلات.

وأكد الشركسي أن جميع الاتفاقيات الموقعة من قبل الحكومة المنتهية مرفوضة لأنّها مخالفة لخارطة الطريق كما أكد مجلس الأمن، وكذلك لرفضها من مجلس النواب الطرف الوحيد المُخول للمصادقة على مثل هذه الاتفاقيات.

وشدد الشركسي خلال تصريحاته على ضرورة الاتفاق المتزامن على حكومة موحدة، وقاعدة دستورية مرفقة بقوانينها وموعد الانتخابات، وتغيير المناصب السيادية.