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غيث: اتهام مركزي بنغازي بطباعة عملة مزورة أسلوب دنيء

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استنكر عضو مجلس إدارة المصرف المركزي امراجع غيث الاتهامات الموجهة للمركزي بنغازي بطباعة عملة مزورة.

غيث، وفي تصريح صحفي اليوم الجمعة، قال: “في جميع أنحاء العالم يتم تزوير العملة، عيب ترديد مثل هذا الكلام”، مضيفا: “قد نختلف ولكن لا نلجأ إلى أساليب دنيئة واتهامات زائفة فحتى الخصومة لها أخلاقها”، وفق قوله.

وتساءل قائلاً: “لماذا يقوم المصرف المركزي ببنغازي بالطباعة سراً ؟ وهل طباعة العملة هي تصوير مستند؟ وهل من الأخلاق أن يلجأ المصرف المركزي لهذا الإجراء؟”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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