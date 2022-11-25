غيث: اتهام مركزي بنغازي بطباعة عملة مزورة أسلوب دنيء

استنكر عضو مجلس إدارة المصرف المركزي امراجع غيث الاتهامات الموجهة للمركزي بنغازي بطباعة عملة مزورة.

غيث، وفي تصريح صحفي اليوم الجمعة، قال: “في جميع أنحاء العالم يتم تزوير العملة، عيب ترديد مثل هذا الكلام”، مضيفا: “قد نختلف ولكن لا نلجأ إلى أساليب دنيئة واتهامات زائفة فحتى الخصومة لها أخلاقها”، وفق قوله.

وتساءل قائلاً: “لماذا يقوم المصرف المركزي ببنغازي بالطباعة سراً ؟ وهل طباعة العملة هي تصوير مستند؟ وهل من الأخلاق أن يلجأ المصرف المركزي لهذا الإجراء؟”.