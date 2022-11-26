الرعيض: لدينا نجاحات مشرفة في تنمية التجارة والصناعة الليبية

أعرب عضو مجلس النواب محمد الرعيض، عن سروره لحضور احتفالية أقيمت بمركز تريبولي مول التجاري بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لافتتاحه؛ وقال إنه كان حفلا مميزا حضره عدد كبير من رجال الأعمال والتجار والمصنعين، وفرصة للحديث عن التجربة الرائدة، والتأكيد على أهمية جعل هذه النجاحات ضمن النماذج التي يجب أن يحتذى بها في اتجاه تنمية قطاع التجارة والصناعة في ليبيا.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “كل الشكر والتقدير للسيد بشير المدهون رئيس مجلس إدارة المركز على دعوته الكريمة، والشكر والتقدير لكل المسؤولين والعاملين بهذا الصرح الكبير الذي يوفر فضاءً واسعاً للمواطنين به كل ما يحتاجونه للتسوق والترفيه”.