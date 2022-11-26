مؤسسة النفط: مليون و 205 ألف برميل من النفط الخام إنتاج ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

العنوان – طرابلس

صرحت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و205 ألف برميل , وبلغ إنتاج المكثفات 38 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 883 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت مؤسسة النفط، أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء خلال نفس المدة بلغ 649 مليون قدم مكعب، واستهلاك المؤسسة الوطنية للنفط بلغ 140 مليون قدم مكعب.

وأضافت المؤسسة أن استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بلغ 77 مليون قدم مكعب، واستهلاك مصانع الأسمنت بلغ 17 مليون قدم مكعب.