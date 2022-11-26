المعهد البريطاني الملكي: يجب على باتيلي التنقل بعناية في الفضاء الدولي

الوطن|رصد

كشف تقرير للمعهد الملكي البريطاني “تشاتام هاوس” عن عدد من العقبات التي تقف بطريق المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإنهاء الانسداد السياسي.

وأوضح التقرير بوصول الوضع السياسي لطريق مسدود، عبر ظهور حكومتين متنافستين وتصاعد الانقسامات وبعثة أممية تعاني من اختلالات وظيفية ومجلس أمن دولي منقسم بشأن ليبيا.

وأفاد التقرير بضرورة تعلم باتيلي من دروس الماضي لاتخاذ قراره، وأهمها أن أي اتفاق بين شخصين ليس كافيًا مع الحذر من فخ الترتيبات المؤقتة لكونه يفتح المجال أمام التوقف عن الحديث بشأن أي خطة انتقالية فالقادة عاملون بجد لجعل وضعهم المؤقت دائما.

وطالب التقرير باتيلي بالتنقل بعناية في الفضاء الدولي لمنع الجهات الخارجية من تدمير محاولاته أو السماح لها بالفشل.

وشدد التقرير على ضرورة تعلم باتيلي أيضا من الدروس المستخلصة قائلا” لا بد لباتيلي الاعتراف بفقدان كافة الأجسام السياسية الحالية شرعيتها وعدم إمكانية الاعتماد عليها لإيجاد حل مستدام”.