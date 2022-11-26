القطراني: من دواعي السرور والبهجة والفخر ان أتقدم إلى جماهير النادي الأهلي بنغازي بأحر التهاني

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، نادي الأهلي بنغازي بمناسبة نيله كأس السوبر في كرة السلة.

القطراني، وفي تهنأته التي نشرها المكتب الإعلامي للحكومة، قال: “من دواعي السرور والبهجة والفخر ان أتقدم إلى جماهير النادي الأهلي بنغازي بأحر التهاني وأطيبها على الفوز المستحق الذي حققه فريق النادي لكرة السلة ونيله لكأس السوبر، ومنذ اللحظات الأولى لمشاركة هذا الفريق المتميز أظهر اللاعبون حماسة وجدية رائعة وجهد يشكرون عليه ترافق مع كل ما يتطلبه مثل هذا التحدي من مهارات ولياقة وقدموا أقصى الجهود من أجل أن ينالوا هذا الانتصار الذي أدخل الفرحة في قلوب مشجعيه الذين لم يبخلوا بالدعم والتشجيع والمناصرة في كافة مواقع تواجدهم ابارك لكم هذا الانتصار وتمنياتي لكم بقادم أفضل بإذن الله”.