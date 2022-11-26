مجموعة “كرانفيل” التركية تستعد لافتتاح مستشفى في مصراته

الوطن|رصد

أعلنت مجموعة كرانفيل التركية برئاسة مرتضى كرنافيل، عن قرب افتتاحها لمستشفى في مدينة مصراتة.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة مرتضى كرانفيل، إن النظام الصحي الليبي سيشهد لمسات تركية بعد افتتاح المستشفى، متمنيًا أن يعودالمستشفى بالخير على ليبيا، معتبراً أن هذا المشروع مهم لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية.

وأكد المسؤول التركي أنه سيتم توفير الخدمات الطبية التي يحتاجها آلاف الليبيين من خلال المستشفى الليبي ـ التركي، مشيرًا إلى أن تقنياته وطاقمه سيتكون من الأطباء والمتخصصين الأتراك.

وتبلغ المساحة المغلقة للمستشفى 5 آلاف و200 متر مربع، ويضم مرآبًا يستوعب 60 سيارة، و13 عيادة و4 غرف للعمليات.