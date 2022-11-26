السويحلي لأعضاء النيابة: أنتم صُناع الطغاة ولن ترهبنا تهديداتكم

هاجم رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي أعضاء النيابة المعترضين على تقديمه دعوى بشأن عدم قانونية قرار تعيين النائب العام الصديق الصور، ووصفهم بصناع الطغاة الجدد.

السويحلي، وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال: “ستظل قرارات مربوعة عقيلة بشأن القضاء غير مشروعة ومطعون فيها دستورياً إلى أنْ يُفصل فيها قضائياً”، وفق ادعائه.

وأضاف: “لو خرج الآلاف وليس العشرات من صُناع الطغاة الجدد، لن ترهبنا تهديداتهم”، على حد قوله.

‏وتابع: “التصدي للفساد في مؤسسات القضاء هو الأولوية وفرض عين على المسؤولين الوطنيين قبل العامة”، وفق زعمه.