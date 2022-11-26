الشريف: قطر ستظل باقية

قال فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن المنتخب القطري سيغادر البطولة وفقًا لحسابات المجموعة، لكن قطر باقية في صدارة البطولة والتفرد بما هو أسمى وأكبر، على مستوى التنظيم الهائل والوجه المشرق والمشرّف للعرب والمسلمين، ومن حيث فرض احترام الدين والأعراف والعادات والتقاليد للشعوب الإسلامية والعربية، وفق قوله.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “فخرٌ والله ما شاهدناه وعايشناه سيبقى خالدًا في تاريخ البطولات، وعلامة فارقة مسجلة باسم قطر وباسم كل مسلم وعربي يعتز بهويته وقضاياه وقيمه وانتمائه وأخلاقه. برافو قطر فلقد نجحتم في الأهم، وشرفتم حين قبلتم التحدي وعرفتم كيف ترمون وراء ظهوركم كل الحملات العدائية المغرضة التي ما نالت من عزائمكم قدر أنملة، والدليل هو كل هذا النجاح الأسطوري الذي أبهرتم به العالم، كل الفخر بهكذا بصمة رائدة وتمثيل إسلامي عربي يدعو للاعتزاز والفخر والأمل” وفق تعبيره.