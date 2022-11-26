محكمة سويسرية تؤيد حكمًا بتغريم نجل شكري غانم 1.5 مليون دولار بتهمة الفساد

العنوان

أيدت محكمة سويسرية حكما يقضي بتغريم نجل وزير النفط في عهد القذافي “محمد غانم” المقيم في البحرين 1.5 مليون دولار بتهمة الفساد.

وذكر موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، أنه وفقا للمعلومات التي تحصل عليها، أنه تم إخطار “محمد غانم” ومحاميه “جان مارك كارنيزي” في 18 أكتوبر بتأييد غرامة قدرها 1.5 مليون دولار تم فرضها العام الماضي على إدانته بتهمة “الفساد السلبي للموظفين العموميين الأجانب”.

وأكد الموقع أن القضية تتوقف على دفع 1.5 مليون دولار في 2007 في حساب إحدى الشركات التابعة لغانم لتسهيل إنشاء شركة “يارا” النرويجية للأسمدة في ليبيا وإنشاء مشروع مشترك مع المؤسسة الوطنية للنفط التي رفعت القضية للمحكمة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه منذ سقوط نظام القذافي في 2011، بنى “محمد غانم” حياة جديدة في مملكة البحرين، حيث أقام العديد من المسؤولين الليبيين السابقين وحيث يتعامل مع كبار الشخصيات المحليين.

وأضاف الموقع أن غانم ظهر في 10 أغسطس على قناة البحرين في استقباله النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة خالد بن حمد آل خليفة، الذي شكره بصفته الرئيس التنفيذي لبنك ساياكورب على مساهمته في تطوير الرياضة في البحرين.