محلل سياسي تركي: ليبيا تحتاج من يدعمها ماديا وعسكريا وليس من يعطيها توصيات

هاجم المحلل السياسي التركي “باكير أتجان” الدول الأوروبية، معتبرا أنهم سبب أساسي في أزمة ليبيا، وهم اليوم في حاجة ماسة إلى النفط الليبي.

وقلل أتجان من توصيات أوروبا ليبيا بشأن اتفاق ترسيم الحدود مع تركيا، وقال خلال لقائه عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس له مبدأ ولا تتفق دوله علي شيء، بحسب وصفه.

وتابع المحلل السياسي التركي: “ماذا فعلوا لأوكرانيا فهي كانت مدعومة من أوروبا وأمريكا، وروسيا قطعت عليهم البترول والغاز، والآن أصبحوا يأخذون بأغلى مما كانوا يأخذون عن طريق من عن طريق اليونان وبأسعار غالية، وهولندا التي فرضت عقوبات على روسيا وعلى تركيا هي التي اخترقتها الآن ومعها معظم دول الاتحاد الأوروبي” وفق قوله.

وواصل: “إذن دول الاتحاد الأوروبي غير قادرين على الاتفاق على مبدأ واحد، ومن يدعي أنهم من أجل ليبيا سوف يفعلون كذا فهذا غير صحيح، نستطيع أن نقول بكل وضوح إنهم دعموا طرفا ضد طرف آخر، وإذا أخذنا من بداية الثورة ألمانيا التي هي تعتبر أقوى دولة في الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا ورطوا ليبيا في حرب أهلية” على حد تعبيره.

واستمر أتجان: “هؤلاء هم يريدون الاستفادة مما يحدث من حرب أهلية في ليبيا ولا يستطيعون أن يقدموا أي شيء سوى التوصيات التي ليست لها معنى ونحن لا نحتاج إلى توصيات ونحتاج إلى من يدعمنا ماديا وعسكريا” وفق زعمه.

واستكمل المحلل السياسي التركي: “يعني الكلام الفارغ كل الناس تقول اعمل كذا وكذا ولكن كيف ومع من ؟ هم غير صادقين لما يقولون، وليبيا ليست بحاجة إلى أوروبا بل أوروبا بحاجة إلى ليبيا خاصة بعد قطع البترول والغاز عنها” على حد قوله.