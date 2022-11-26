البعثة الأممية في ليبيا: العنف ضد النساء أخذ منحىً تصاعدياً

العنوان – طرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشاركتها مع العالم دعم حملة 16 يوماً من المناصرة لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.

وأضافت البعثة أن العنف ضد النساء والفتيات بأشكاله المختلفة أخذ منحىً تصاعدياً في ليبيا، ويشمل ذلك العنف اللفظي أو الجسدي أو الجنسي وما يعرف بـ “جرائم الشرف” علاوة على العنف ضد المرأة عبر الإنترنت كما أشارت العديد من الناشطات.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي :”أشارك اليوم الأمين العام في الحملة العالمية لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول العام 2030″.

ودعا باتيلي كافة الجهات الفاعلة في ليبيا إلى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في البلاد”.

وأضاف الممثل الخاص للأمين العام :”ينبغي تمكين المرأة وتوفير الحماية لها ليتسنى لها التعبير عن آرائها بشأن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي تنتمي إليها”.

وأكدت البعثة أنه على غرار عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم، تحتاج ليبيا إلى وضع نظام قانوني متين للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك سن قوانين مناسبة لضمان حماية ضحايا العنف. وتضمن القوانين أيضاً توفير الخدمات الكافية للنساء والفتيات لدعمهن والمساعدة في محاسبة الجناة.

وذكرت أن العنف ضد النساء والفتيات يظهر في أشكال وصفات عديدة، وقد تطوّر مؤخراً ليشمل التحرش عبر الإنترنت وأعمال التهديد والاستغلال.

وأشارت البعثة إلى أن المعلومات والبيانات المتواترة تظهر أن النساء يقعن ضحايا للعنف عبر الإنترنت يشمل تلقي رسائل غير لائقة وممارسة خطاب الكراهية والابتزاز.

ولفتت البعقة إلى أنه مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا، هناك حاجة إلى رفع مستوى الحماية من الإساءة والتحرش عبر الإنترنت.

وتشجع البعثة جميع السلطات على تهيئة بيئة تحترم حرية التعبير وتكافح خطاب الكراهية والعنف ضد النساء والفتيات.