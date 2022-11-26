شرطة بوعطني تلقي القبض على صاحب “سوابق”

الوطن|رصد

ضبط مركز شرطة بوعطني شخص من ذوي السوابق لتورطه بالسطو المسلح على إحدى المحال التجارية بمنطقة المساكن والاعتداء على مالك المحل التجاري بالضرب.

وقال المركز التابع لمديرية أمن بنغازي إنه تم تسجيل 6 محاضر ضده، تضمن الايذاء الجسيم للمواطنين، والتعدي على أخيه وضربه بواسطة آلة حادة على رأسه، وشكوى مقدمة من والده ووالدته ضده كونه قام بالتعدي عليهما، وشكوى مقدمة ضده من جيرانه، مؤكدًا أن قد صدر بحقه سابقًا أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وأضاف مركز بوعطني أنه تم خروج أعضاء التحريات بمتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات الملازم فرج الفاخري وتم التجوال داخل الاختصاص بالأماكن التي يتردد عليها الشخص المطلوب وتم مشاهدة الشخص المطلوب وتم ملاحقته سيرًا على الأقدام وحاول الهرب وتم التعامل معه وضبطه وضبط بحوزته قطعة صغيرة بُنية اللون يشتبه بأنه مخدر الحشيش وتم الانتقال به إلى المركز.

وبالتحقيق معه تبين أنه يدعى م.د.ف، واعترف بما نُسب إليه، كما إعترف بسرقته لمحتويات مركبة مواطن وهي عبارة عن بطاقة سحب فيزا وجواز سفر والعجلة الاحتياطية للمركبة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته للنيابة العامة.