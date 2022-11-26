وسام عبد الكبير: الحبري ساهم في انقسام المصرف وطباعة عملة مخالفة

الوطن| رصد

رأى المحلل السياسي، وسام عبد الكبير أن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا “علي الحبري” متوقعة، كونه ساهم في انقسام المصرف المركزي وإنشاء إدارة موازية وطباعة عملة في روسيا بطريقة مخالفة”.

ولفت الكبير إلى أن إقالة الحبري لا علاقة لها بالحكومة، كاشفاً عن صدام كبير بينه وبين كتلة كبيرة من نواب البرلمان بخصوص لجنة التطوير التي يرأسها وتفرده بهذه اللجنة من حيث الصرف والإنفاق.

وأشار إلى أن إقالته ربما تساهم في إعادة توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي وانضمامه في تحالف مع الصديق الكبير.