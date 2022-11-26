في 10 سنوات.. ملامح "المافيا" الجديدة في غرب ليبيا

رصد تقرير إيطالي النشاطات الإجرامية التي تمارسها الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا، منذ 10 سنوات، بدأت بسيطرتها على المؤسسات الرسمية، ووصلت إلى تحولها لأساليب وأدوار المافيا في أسوأ صورها.

التقرير صدر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، بدعم من وحدة تخطيط السياسات في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، في توقيت يتزامن مع اهتمام روما بليبيا كمورد محوري للطاقة إلى أوروبا، الساعية للتخلص من الواردات الروسية.

“كارتل طرابلس”

ويرصد الباحثون خلال التقرير مراحل تحول الجماعات المسلحة:

أبرز أنشطة التمويل

1. التهريب.. والـ12 مليار دولار

ولتوضيح الصورة أكثر فيما يتعلق بمصادر تمويل هذه الميليشيات، تقول المستشارة في كلية كينغز لندن، أماندا كادليك:

2. تجارة البشر

الخلاصة

ويخلص التقرير إلى أن إنهاء هذه الأوضاع يحتاج “إصلاحات اجتماعية واقتصادية للأسباب التي أدت لانتشار الميليشيات”، مشيرا إلى أن الحل “لا يمكن أن يتم إلا أيضا باستخدام القوة، من أجل تحقيق احتكار الدولة للسلاح”.