اللافي: ناقشت مع رئيس النيحر التعاون المشترك

التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الجمعة مع رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، بقصر الرئاسة بالعاصمة نيامي.

وقال اللافي في تغريدة عبر “تويتر”: “تناولنا أفق التعاون المشترك بين بلدينا في شتى المجالات، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين”.

وأشار اللافي إلى أن اللقاء تطرق إلى إعادة إحياء تجمع دول الساحل والصحراء بما يخدم مصلحة الدول الأعضاء، وعودة الأمانة العامة إلى طرابلس.

وأضاف: “استعرضنا جهود المجلس الرئاسي لتفعيل الاتفاقية الرباعية لمعالجة المسائل الأمنية المشتركة”.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة، حسين العائب، ووزير المالية بحكومة الوحدة المؤقتة، خالد المبروك، ووزير الصناعة والمعادن أحمد علي أبو هيسة، ووزير الشباب فتح الله الزني، ووكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية، عمر كتي، وعدد من مدراء الإدارات، والمستشارين بالمجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء.

وتوجه اللافي على رأس وفد وزاري من حكومة الوحدة المؤقتة أمس الخميس إلى النيجر للمشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي في إفريقيا، والدورة الاستثنائية حول منطقة التجارة الحرة القارية.