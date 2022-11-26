محلل تركي يهاجم دول الاتحاد الأوروبي ويتهمها بتوريط ليبيا بحرب أهلية

الوطن|رصد

أكد المحلل السياسي التركي ومدير معهد اسطنبول للفكر “باكير أتجان” أن دول الاتحاد الأوروبي غير قادرين على الاتفاق على مبدأ واحد.

وهاجم المحلل التركي دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بتوريطها ليبيا بالدخول في حرب أهلية وأن همهم الوحيد هو الاستفادة مما يحصل بهذه الحرب.

وأضاف أتجان أن دول الاتحاد الأوروبي لا يستطيعون تقديم أي شيء لليبيا سوى التوصيات التي ليست لها أي معنى مؤكدا أن ليبيا تحتاج من يدعمها ماديا وعسكريا.

وأوضح المحلل السياسي أن ليبيا ليست بحاجة لأوروبا بل على العكس فإنهم في حاجة هذه الدولة وخاصةبع أن قطعت روسيا الغاز والبترول عن الدول الأوروبية.