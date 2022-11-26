الزرقاء: لم يعد لحكومة الدبيبة أي حلفاء في ليبيا غير المليشيات وأنصار الغرياني

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، إن الخلاف الأخير بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة أحكم الحصار حول منتهية الولاية من الناحية التشريعية، خصوصًا في ظل قيام مجلس النواب بسحب الثقة منها منذ سبتمبر العام الماضي.

وأكد الزرقاء في تصريحات صحفية أنه لم يعد لدى الحكومة المنتهية ولايتها أي حلفاء في الساحة الداخلية، مشيرًا إلى أنها تعتمد الآن على دعم بعض الدول التي تتحالف معها لتحقيق مصالح وأهداف سياسية خاصة بها، وفي مقدمتها تركيا والمملكة المتحدة، قائلًا “الأولى تمتلك قوات على الأراضي الليبية، والثانية تستطيع دعمه دوليًا، وهناك أيضاً بعض التشكيلات المسلّحة المتمركزة بالعاصمة طرابلس“.

وأضاف عضو البرلمان أن هناك أيضًا داعمين للمنتهية ولايتها، والذي يعرفون بأنصار المفتي المعزول من مجلس النواب صادق الغرياني، وهم الأكثر تشددًا في تيارات الإسلام السياسي في ليبيا، وقبل هؤلاء جميعًا يوجد تحالفها مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وهو تقريبًا التحالف الذي يدعم احتفاظ الدبيبة بموقعه حتى الآن.

ولفت الزرقاء إلى واقعة رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس استقباله من قبل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية، واعتبر ذلك مؤشراً على تخبط السياسة الخارجية لحكومة الدبيبة، وانحيازها المتواصل لتركيا.