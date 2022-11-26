الارصاد تحذر من تقلبات جوية وامطار رعدية غزيرة بهــذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 26/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تتأثر مناطق (الشمال الغربي) بدايةً من ظهر اليوم بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة وسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد مما تسبب فى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية عليه يرجى أخد الحيطة والحذر، وتشمل هذه التقلبات يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي.

ودرجات الحرارة المتوقعة على اغلب المناطق تتراوح مابين (21-26) مْ، ولا تتجاوز (17) مْ على مرتفعات الجبل الاخضر.

وتسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ من مساء اليوم على اغلب مناطق غرب ليبيا مع رياح باردة ونشطة السرعة على مناطق الشمال.

والله أعلــــــــــم.