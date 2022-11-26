رياح نشطة وأمطار متفرقة على شمال غرب البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تشهد مناطق الشمال الغربي تقلبات جوية من ظهر هذا اليوم، وتكون مصحوبة برياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة إلى غزيرة تصحبها خلايا رعدية وتشمل يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي.

حيث تتكاثر السحب في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة، من ظهر هذا اليوم مع سقوط أمطار على اغلب المناطق قد تكون جيدة إلى غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد مما تسبب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق واحتمال جريان الأودية المحلية عليه يرجى أخد الحيطة والحذر.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة ظهر اليوم وتتحول تدريجيا من بعد الظهر إلى شمالية غربية نشطة وباردة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-25)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ من مساء اليوم.

بينما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة جيدة يوم الغد على بعض المناطق.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مثيرة للأتربة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 23)مْ، ولا تتجاوز (17)مْ على المرتفعات الجبلية.

في حين تكون السماء في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الحمادة والجفرة.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة, تتحول يوم الغد إلي شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23- 26)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على جالو مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22- 25)مْ.