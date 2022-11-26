تيهوساي: عملية توحيد المصرف المركزي مرهونة بحل الخلافات السياسية

الوطن|رصد

استبعد الصحفي موسى تيهو ساي حدوث أي عواقب لإقالة علي الحبري من منصبه بسبب تورطه في الفساد بشكل فاضح في لجنة الإعمار التي كان يرأسها مثلما ذكر تقرير البرلمان.

وأوضح الصحفي الليبي بعدم وجود أي طرف يمكن أن يصطف مع الحبري خصوصا الأطراف العسكرية في شرق البلاد.

وفيما يتعلق بعملية توحيد المصرف المركزي وتأثير إقالة الحبري أكد تيهو ساي بأن الحبري لا يملك أي تأثير ولا قرار حتى حين كان نائبا للمحافظ، كون توحيد المصرف أمرا سياسيا في الأساس، لذا لن تحل هذه الأزمة قبل حل الخلافات السياسية الحالية، على حد قوله.