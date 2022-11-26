استطلاع| معظم متابعي “أخبارليبيا24” يرون أن أداء المنتخب السعودي سيستمر بنفس القوة

أخبارليبيا24

فاجأ المنتخب السعودي الجميع عقب تغلبه على المنتخب الأرجنتيني ضمن مباريات كاس العالم 2022 المقامة في دولة قطر.

هذا الفوز كان الكثير يعتبره أمرًا مستحيلًا خصوصًا أمام منتخب كبير كالمنتخب الأرجنتيني إلا أن لاعبو المنتخب السعودي تمكنوا من كسر هذه القاعدة وحققوا فوزًا مستحقًا.

وتوجهنا لمتابعينا عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” بسؤال حول أداء المنتخب السعودي وتوقاعتهم بأن يستمر في البطولة بنفس القوة مع الأرجنتين أم لا.

ويرى 61.5% من إجمالي المصوتين على استطلاعنا في موقع “تويتر” أن المنتخب السعودي سوف يستمر في نفس القوة.

#أخبارليبيا24| #استطلاع| هل ترى أن المنتخب السعودي سيستمر في البطولة بنفس القوة مع الأرجنتين؟ — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) November 24, 2022

أما 38.5% من إجمالي المصوتين الذين بلغ عددهم 52 شخص بأن المنتخب السعودي لن يستمر بنفس القوة والأداء الذي قدمه أمام المنتخب الأرجنتيني.

في حين اختلفت آراء متابعينا في موقع “فيسبوك” بين من يرى أنه سيستمر بنفس القوة وآخرون يرون أنه لن يستمر، وبداية زياد عقوب يقول :”نعم سيكون بنفس القوة”.

وكذلك عبدالكريم مقرحي يقول :”باذن الله والتوفيق من الله”، وأيضًا Taha Yousef يعتقد لأن المنتخب السعودي سيكون بنفس القوة”.

وتوقع M Abu Glilisha أن تكون المباراة القادمة للمنتخب السعودي بفوزه بهدف لصفر ضد خصمه المقبل”.

أما منشي مالك يرى أن “المنتخب السعودي لن يستمر بنفس القوة”، ويؤيده بنفس القول كل من Ahmed Alnihoum، وSamer Elagroudi، و هيرقل العقوري، فراس بوريسه، ووسام الجمالي، وHassan Saleh Najem.

في حين علق تسعة آخرون بنعم، أي بأن المنتخب السعودي سوف يستمر في تقديم أداءً قويًا، كالأداء الذي قدمه أمام المنتخب القوي الأرجنتين.