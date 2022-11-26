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رئيس النيجر يؤكد للنائب اللافي ضرورة عودة الأمانة العامة لتجمع (س ص) إلى طرابلس

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استقبل رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، بقصر الرئاسة في العاصمة نيامي، النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الذي يشارك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي في إفريقيا، والدورة الاستثنائية حول منطقة التجارة الحرة القارية.

وتناول اللقاء أفق التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، وإعادة إحياء تجمع دول الساحل والصحراء (س ص) بما يخدم مصلحة الدول الأعضاء، كما استعرض اللافي، جهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين.

من جانبه أثنى الرئيس بازوم، على مشاركة ليبيا في المؤتمر، مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وأن النيجر مهتمة جدًا باستقرار ليبيا، والذي سيؤدي استقرارها، إلى استقرار المنطقة. مشدداً على ضرورة عودة الأمانة العامة لتجمع (س ص) إلى مدينة طرابلس

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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