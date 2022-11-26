البنداق: “أم الرزم” غنية بالنفط والغاز وسكانها يعانون من الإهمال والتهميش

قال عضو مجلس النواب حمد البنداق: الصراع الدولي على حصة شركة هيس الأمريكية في ‎حقول الواحة سببه وفرة الغاز والنفط والموقع الجغرافي الهام، متابعا “وأن أي اتفاقيات توقعها حكومة الدبيبة لا يمكن تفعيلها لعدم شرعيتها”.

وأضاف “البنداق”، في منشور له بفيسوك، إن هذه المنطقة تسمى “أم الرزم” الغنية بالغاز والنفط، وهي المنطقة التي تضم “جزيرة جوكا” وبها خليج البمبة الذي خرجت منه القوات الانجليزية بعد الحرب العالمية الثانية”.

وتابع، سكان هذه المنطقة يعانون من الإهمال والتهميش منذ سنوات، ولم يحصلوا على أبسط حقوقهم من مياه شرب أو إنارة أو خدمات من أي الحكومات.

واستكمل، سكان هذه المنطقة يحاولون التوأمة مع أي مدينة يمكن أن توفر لهم الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن عدد سكان هذه المنطقة نحو 60 ألف أبرزهم قبيلة العبيات ويعانون الإهمال من كافة الحكومات.

وحذر من استمرار الإهمال للمنطقة وتجاهل مطالب سكانها، قائلا “يمكن أن يترتب على الوضع الحالي من مد اليد لأي مدينة أو دولة أخرى توفر لهم الاحتياجات الأساسية للحياة”.