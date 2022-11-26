الأرصاد تحذرمن تقلبات جوية ورياح نشطة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2022

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تأثر مناطق شمال غرب ليبيا بداية من مساء اليوم السبت بتقلبات جوية مع رياح باردة نشطة السرعة تسبب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسقوط أمطارجيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد.

وأكد المركز أن التقلبات الجوية تتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأدوية المحلة وتشمل هذه التقلبات يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي.

وأشار المركز إلى أن البحر يكون مضطرب على الساحل الغربي خاصة هذه الليلة ويوم الغد قد يصل ارتفاع الموج إلى أربعة أمتار.