انطلاق ماراثون طرابلس بمشاركة 2500 متسابق.. والجوائز آلاف الدينارات وتذاكر سفر لتركيا

انطلق ماراثون طرابلس، صباح اليوم السبت، تحت شعار «نتنافس لأجل السلام»، وذلك بمشاركة 2500 متسابق، فيما تبلغ جائزة الفائز بالمركز الأول 5 آلاف و500 دينار وتذكرة سفر إلى تركيا.

ويبلغ طول الماراثون 21 كيلومترًا، فيما كان المشارك مروان البكاي، أول متسابق يصل إلى نقطة نهاية الماراثون الذي يجري تنظيمه وسط حضور أمني من مديرية أمن طرابلس.

مسار المارثون

وقال رئيس اللجنة المنظمة للماراثون، عبد الحميد شبيط، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: إن الماراثون ينطلق من جزيرة معيتيقة بطريق الشط، مرورًا بميدان الفروسية وميناء الشعاب وبرج أبوليلى، وصولًا لجزيرة قاعة الشعب.

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وأوضح شبيط أن المشاركين من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا وتركيا والفلبين اليابان، وجرى تسليم أرقام لهم، فيما يديره 70 حكمًا ومراقبًا.

5 آلاف و500 دينار للفائز بالمركز الأول

وأضاف: «خصصنا جوائز للفائزين الأوائل لجميع الفئات، إذ سيحصل بطل السباق على 5 آلاف و500 دينار، وصاحب الترتيب الثاني 4 آلاف و500 دينارـ و3 آلاف و500 دينار لصاحب المركز الثالث؛ فيما ينال الجميع تذكرة سفر لتركيا مقدمة من شركة «أويا».

كما سيجري منح جوائز أيضًا للمتفوقين من الفئات السنية من مختلف الأعمار، وتشمل تذاكر ذهاب وعودة إلى تونس من شركات أفريقية وهواتف وأحذية رياضية وكوبونات شراء متنوعة من محلات عالمية، وساعات قيّمة وساعات رياضية.

ويتوزع المشاركون إلى عدد من الفئات السنية:

الفئة الأولى من 15 إلى 25 عامًا

الفئة الثانية من 26 إلى 35 عامًا

الفئة الثالثة من 36 إلى 45 عامًا

الفئة الرابعة من 46 إلى 55 عامًا

الفئة الخامسة من 56 إلى 65 عامًا

الفئة السادسة أكثر من 66 عامًا.

المشارك مروان البكاي أول من يصل لنقطة النهاية في مارثون طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

انطلاق مارثون طرابلس الذي يمتد لـ 21 كيلو مترا، 26 نوفمبر 2022 (صورة من فيديو: مديرية أمن طرابلس)

انطلاق مارثون طرابلس الذي يمتد لـ 21 كيلو مترا، 26 نوفمبر 2022 (صورة من فيديو: مديرية أمن طرابلس)

انطلاق مارثون طرابلس الذي يمتد لـ 21 كيلو مترا، 26 نوفمبر 2022 (صورة من فيديو: مديرية أمن طرابلس)