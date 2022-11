البكوش ينتقد احتجاج أعضاء النيابة العامة على لجوء السويحلي للطعن في دستورية تعيين النائب العام

ليبيا – انتقد المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش احتجاج أعضاء النيابة العامة على لجوء عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي وآخرون للقضاء للطعن في دستورية تعيين النائب العام.

البكوش العضو في حزب الاتحاد من أجل الوطن الذي يقوده السويحلي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال:” من باكستان إلى تونس يحتج القضاة وأعضاء النيابة والمحامين على تغول السلطة التنفيذية وفي ليبيا يحتجون على حق مواطنين في الوصول إلى العدالة واللجوء للقضاء، يا للعار!”.

