الأرصاد: تقلبات جوية بدءا من ظهر اليوم

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث تقلبات جوية بدءا من ظهر هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي مصحوبة برياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة إلى غزيرة تصحبها خلايا رعدية وتشمل يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: تتكاثر السحب من ظهر هذا اليوم مع سقوط أمطار على اغلب المناطق قد تكون جيدة إلى غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد مما تسبب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق واحتمال جريان الأودية المحلية عليه يرجى أخد الحيطة والحذر.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة ظهر اليوم وتتحول تدريجيا من بعد الظهر إلى شمالية غربية نشطة وباردة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-25)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ من مساء اليوم.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة جيدة يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 23)مْ، ولا تتجاوز ( 17 )مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الحمادة والجفرة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 26)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على جالو مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (22- 25)مْ.