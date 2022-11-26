أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي يضرب ليبيا اليوم

حذرت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، من منخفض جوي نشط وفعال يصل ليبيا مساء اليوم السبت ويستمر 3 أيام تقريبا.

المؤسسة قالت في بيان، إن التأثيرات المتوقعة للمنخفض هي أمطار تشمل مناطق واسعة وتكون غزيرة ببعض المناطق.

وأضافت أنه من المتوقع أيضًا رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة وانخفاض واضح بدرجات الحرارة واضطراب شديد بحالة البحر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث تقلبات جوية تبدأ ظهر هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي مصحوبة برياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة مع خلايا رعدية، وتشمل يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي، وتترواح درجات الحرارة في عموم البلاد بين 20 و26 درجة.

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