البعثة الأممية في ليبيا تدعو لإنشاء نظام قانوني للتصدي للعنف ضد المرأة

أخبار ليبيا 24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشاركتها مع العالم دعم حملة 16 يوماً من المناصرة لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.

وقالت البعثة في بيان لها أن العنف ضد النساء والفتيات بأشكاله المختلفة أخذ منحىً تصاعدياً في ليبيا، ويشمل ذلك العنف اللفظي أو الجسدي أو الجنسي وما يعرف بـ “جرائم الشرف” علاوة على العنف ضد المرأة عبر الإنترنت كما أشارت العديد من الناشطات.

ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، القادة الليبيين على إنشاء نظام قانوني قوي للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات وحماية الضحايا في ليبيا.

وناشد باتيلي في كلمة له بمناسبة حملة الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة جميع أصحاب المصلحة الليبيين لاتخاذ خطوات جادة وفعالة لمكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا.

وأكد باتيلي على ضرورة تمكين المرأة وحمايتها للتعبير عن آرائها بشأن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.

وأكدت البعثة أنه على غرار عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم، تحتاج ليبيا إلى وضع نظام قانوني متين للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك سن قوانين مناسبة لضمان حماية ضحايا العنف. وتضمن القوانين أيضاً توفير الخدمات الكافية للنساء والفتيات لدعمهن والمساعدة في محاسبة الجناة.

وذكرت أن العنف ضد النساء والفتيات يظهر في أشكال وصفات عديدة، وقد تطوّر مؤخراً ليشمل التحرش عبر الإنترنت وأعمال التهديد والاستغلال.

وأشارت البعثة إلى أن المعلومات والبيانات المتواترة تظهر أن النساء يقعن ضحايا للعنف عبر الإنترنت يشمل تلقي رسائل غير لائقة وممارسة خطاب الكراهية والابتزاز.

ولفتت البعثة إلى أنه مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا، هناك حاجة إلى رفع مستوى الحماية من الإساءة والتحرش عبر الإنترنت.

وقالت البعثة أنها تشجع جميع السلطات على تهيئة بيئة تحترم حرية التعبير وتكافح خطاب الكراهية والعنف ضد النساء والفتيات.