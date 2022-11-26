المصراتي: تركيا ستجني مليارات من حكومة الدبيبة

تساءل الكاتب الصحفي محمود المصراتي، عن الثمن الكبير الذي ستجنيه تركيا من حكومة الدبيبة منتهية الولاية، مقابل دفاعها عنها.

وقال المصراتي، عبر حسابه في “فيسبوك”، إنه منذ مدة تجري مفاوضات بين الدوحة وأنقرة تحصل بموجبها الأخيرة على 10 مليارات دولار من قطر، وقد نقلت رويترز عن مسؤولين أن 3 مليارات قد تدفع قبل نهاية العام ثم بقية المبلغ.

وأضاف أنه في 2017 أخبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمير قطر تميم آل ثاني بأن المخابرات التركية تأكدت من وجود مخطط لاجتياح قطر عسكري وإسقاط النظام (آل ثاني فرع والد تميم) وإعادة الأسرة الحاكمة الأولى للحكم (فرع آخر من آل ثاني) وبأن ترامب صديق السعودية لن يمانع هذا الغزو وبالتالي فإن قطر تحتاج حماية تركية.

وأشار إلى أن تميم وافق فورا وبدأت القوات التركية تصل إلى قطر أفواجا ومن قاعدة أصبح لتركيا قاعدتان في قطر والآن حان وقت السداد؛ 10 مليارات… مليار ينطح مليارا.

وختم المصراتي منشوره بالقول: هذا في قطر بلا أي قتال أو دماء أو مرتزقة أو أو أو… فتخيلوا كمْ تجبي تركيا من طراطير طرابلس من مليارات وهي التي تدافع عنهم حتى من شرور أنفسهم.