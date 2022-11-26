الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الرويس تدخل الشبكة العامة الأحد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه يجري العمل على إجراء اختبارات الوقاية لمحول الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الرويس من قبل شركة الجيك وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الكشف الدوري للوحدة من قبل فنيي ومهندسي المحطة بمساعدة خبراء من شركة سيمنس الألمانية، وتوقعت الشركة دخولها على الشبكة العامة يوم الأحد المقبل بقدرة إنتاجية (156) ميجاوات .

وفي سياق منفصل أكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي شحن محطة جاهزة حجم 1000 ك . ف . أ التي تم تجميعها من قبل فنيي دائرة توزيع الحي الصناعي – تاجوراء ووضعها في منطقة مزارع اللوز لمعالجة الانخفاض في الجهد بالمنطقة وتخفيف الأحمال على محطة العجيلي الجاهزة مبينة أن فرقة الخطوط بالدائرة قامت بربط الكوابل والتحميل عليها.

وأيضا تواصل الفرق الفنية ضمن أعمالها المجدولة عمليات تنظيف وغسيل عوازل بـدوائر نقل الطاقة رقم 1و رقم 2 جهد400ك .ف الزاوية -غرب طرابلس(جنزور) بواسطة ضخ واستعمال المياه النقية وذلك للحفاظ على استقرارية الشبكة العامة ومنع الفصولات الطارئة التي قد تنجم عن تلوث العوازل والحد من حدوث انقطاعات التيار الكهربائي الفجائية .