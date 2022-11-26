ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أن التصدي للفساد في مؤسسات القضاء هو الأولوية وفرض عين على المسؤولين الوطنيين قبل العامة.
السويحلي وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال :” ستظل قرارات مربوعة عقيلة بشأن القضاء غير مشروعة ومطعون فيها دستوريًا إلى أنْ يُفصل فيها قضائيًا؛ و لو خرج الآلاف وليس العشرات من صُناع الطغاة الجدد ولن ترهبنا تهديداتهم.،فالتصدي للفساد في مؤسسات القضاء هو الأولوية وفرض عين على المسؤولين الوطنيين قبل العامة”.
The post السويحلي: ستظل قرارات “مربوعة” عقيلة بشأن القضاء غير مشروعة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.
أضف تعليقـك