ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أن ‏التصدي للفساد في مؤسسات القضاء هو الأولوية وفرض عين على المسؤولين الوطنيين قبل العامة.

السويحلي وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال :” ستظل قرارات مربوعة عقيلة بشأن القضاء غير مشروعة ومطعون فيها دستوريًا إلى أنْ يُفصل فيها قضائيًا؛ و لو خرج الآلاف وليس العشرات من صُناع الطغاة الجدد ولن ترهبنا تهديداتهم.،فالتصدي للفساد في مؤسسات القضاء هو الأولوية وفرض عين على المسؤولين الوطنيين قبل العامة”.

Shares

The post السويحلي: ستظل قرارات “مربوعة” عقيلة بشأن القضاء غير مشروعة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية