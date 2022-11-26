قناة “تي أف 1” الفرنسية تكشف بيع الآثار الليبية في المزادات العالمية

نشرت قناة “تي أف 1” الفرنسية، تقرير كشف بيع الآثار الليبية في المزادات العالمية.

وجاء في التقرير أن مكتب مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية الفرنسي “OCBC”، ضبط تمثالاً نصفيًا رومانيًا مسروقا من مدينة ليبية أثرية “لم يسمها”.

وقال المكتب إن مهربي الآثار يستغلون الحروب أو عدم الاستقرار السياسي لنهب المواقع الأثرية، قبل إعادة بيع هذا التراث مقابل أسعار خيالية.

وذكر التقرير أن بعض الآثار الليبية المهربة ينتهي بها المطاف في المزادات العلنية، كما أن هناك تمثالاً تم بيعه عام 2016م في مزاد بالعاصمة البريطانية، لندن، وتبيّن فيما بعد أنه سُرق في ليبيا عام 2012.

وفي هذا الصدد قال عالم الآثار الفرنسي “مورجان بيلزيتش”، إن المُهربين دمروا أجزاء من الآثار المسروقة حتى لا يُعرف أن مصدرها ليبيا.