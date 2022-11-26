في لقاء مع اللافي.. رئيس النيجر يشدد على ضرورة عودة الأمانة العامة لتجمع “س ص” إلى طرابلس

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، على ضرورة عودة الأمانة العامة لتجمع (س ص) إلى مدينة طرابلس في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله، النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، بقصر الرئاسة بالعاصمة النيجيرية نيامي؛ وذلك على هامش مشاركة اللافي في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي في إفريقيا، والدورة الاستثنائية حول منطقة التجارة الحرة القارية.

وبحسب بيان الرئاسي، تناول اللقاء أفق التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، وإعادة إحياء تجمع دول الساحل والصحراء (س ص) بما يخدم مصلحة الدول الأعضاء.

كما استعرض اللافي، جهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين.

من جانبه أثنى الرئيس بازوم، على مشاركة ليبيا في المؤتمر، مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وأن النيجر مهتمة جدًا باستقرار ليبيا، والذي سيؤدي استقرارها، إلى استقرار المنطقة. مشدداً على ضرورة عودة الأمانة العامة لتجمع (س ص) إلى مدينة طرابلس.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة، حسين العائب، ووزير المالية، خالد المبروك، ووزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، ووزير الشباب فتح الله الزني، ووكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية، عمر كتي، وعدد من مدراء الإدارات، والمستشارين بالمجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء.