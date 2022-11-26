وكيل وزارة الدبيبة: عدد الباحثين عن العمل انخفض إلى ربع مليون فقط

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالقادر أبوشنّاف، أنّ عدد الباحثين عن العمل في ليبيا بلغ 250 ألف شخص وفق آخر الإحصائيّات الرسمية.

وأوضح “أبوشنّاف”، في تصريحات نقلها “موقع العربي الجديد”، أن معدل عدد الباحثين عن العمل انخفض بالمقارنة مع السنوات السّابقة من 340 ألف إلى 250 ألف شخص.

وقال إن الإحصائيات تحتاج إلى مراجعة وتدقيق خاصة في ما يخص العدد الحقيقي للعاطلين من العمل: وقال إنه لا وجود لنسبة دقيقة تحدد معدّلات البطالة في ليبيا.

وأشار إلى أن هناك باحثين عن العمل يرغبون في الحصول على فرص عمل في القطاع العام ولديهم وظائف في القطاع الخاص. وتشير تقديرات مجلّة “ذي إيكونوميكس” إلى أن نسبة البطالة في سوق العمل الليبية تناهز 19%، لكنّ مؤسّسات محلية ترى أنّها تتجاوز 30%.