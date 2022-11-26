الأعور: بعد تعيين البرعصي سيكون توحيد مصرف ليبيا المركزي أقرب

ليبيا – رأى رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة في مجلس النواب مهدي الأعور أن الخطوة التي أقدم عليها مجلس النواب بإقالة علي الحبري من منصبه جاءت بعد تقدم مجموعة من النواب عن بنغازي ودرنة بطلب للمجلس للتحقيق في الأموال التي صرفت من قبل الحبري رئيس لجنة إعمار بنغازي ودرنة، وتم تشكيل لجنة والتحقيق معه للاطلاع على المستندات والأوراق وبالتعاون مع ديوان المحاسبة.

الأعور، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، قال: “إن الاتفاق السياسي نص على التوافق بين مجلسي النواب والدولة في المناصب السيادية وعلى رؤساء المناصب السيادية، ونصّ أن النائب وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء اختصاص أصيل لمجلس النواب، ومع هذا تم تكليف مرعي البرعصي نائب محافظ”.

وأشار إلى أن البرعصي رجل مصرفي وعلى دراية بالأمور المصرفية ولن يتغير شيء، وممكن أن يكون التقارب أكثر لتوحيد مصرف ليبيا المركزي والوصول لتشكيل مجلس إدارة ومحافظ ونائبه.

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