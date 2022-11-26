الوطن / رصد

أعلن موقع أفريكان مانجر، عن توقيع مبادرة “صحراء واحدة” بين الاتحاد الأوروبي وليبيا ومنطقة الساحل في تونس العاصمة الخميس، على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا EUBAM، بالتعاون مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل.

وأوضح موقع أفريكان مانجر، أن ممثلي بوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر، أشاروا في البيان الختامي للمؤتمر الذي احتضنته تونس، إلى أنهم يدركون أهمية مشاركة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في التعاون عبر الحدود من أجل تعزيز إدارة وأمن الحدود، وأوصوا بتشكيل لجنة مكونة من ممثلين وشركاء لضمان متابعة وتنفيذ القرارات.