معهد بريطاني: حكومة الدبيبة لم تحترم التفويض الممنوح لها

رأى معهد “تشاتام هاوس” البريطاني، أن حكومة مؤقتة جديدة بقيادة عقيلة صالح وخالد المشري، يمكن تُستمر في تقديم تقدم سطحي بشأن إيجاد قوانين انتخابية وقاعدة دستورية للانتخابات.

وقال المعهد إن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، يواجه تحديات كبيرة في أداء مهامه، من بينها عدم استقرار الوضع السياسي وتصاعد الانقسامات داخليا إضافة إلى أجندات دولية مختلفة ومجلس أمن منقسم بشدة فيما يتعلق بالملف الليبي.

ودعا المعهد باتيلي إلى التحذير من فخ الترتيبات المؤقتة، حيث سعت كل خطة للانتقال الديمقراطي منذ 2011 إلى إنشاء حكومات مؤقتة وكل واحدة تجاوزت تفويضها، حيث يسعى القادة الليبيون إلى جعل وضعهم المؤقت دائما.

وأضاف المعهد أنه يجب على باتيلي الاعتراف بأن الأطراف الليبية قد فقدت شرعيتها ولا يمكن الاعتماد عليها لإيجاد حل مستدام، لافتا إلى انتهاء صلاحية مجلسي النواب والدولة لفترة طويلة، فيما لم تحترم حكومة الدبيبة التفويض الممنوح لها.

وللخروج من المأزق، أكد المعهد ضرورة أن يتأكد من أن أي عمليات يبدأها الليبيون لها شروط واضحة، كما يجب أن تخضع مفاوضات صالح والمشري لقيود زمنية صارمة للغاية، كما يجب نزع الاتفاق على الأساس القانوني للانتخابات من نفوذهما.