ليز: سنقف بقوة مع استرداد الأموال الليبية في الخارج

عقد يوم الخميس الماضى بمقر مكتب استرداد الأموال الليبية و إدارة الأصول المستردة LARMO بمدينة طرابلس اجتماع تقابلى مع ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوربي بليبيا ليزا بات رئيس مكتب ليبيا و غيوم فأين نائب رئيس DG بشمال إفريقيا ولوسيا سانتو تشيونى مديرة إدارة البرامج وفينسينى سياس مدير البرامج ببعثة الاتحاد الأوربي بليبيا وعن مكتب لارمو محمد جمعة رئيس وحدة التعاون الدولى و مستشار مدير العام للمكتب و رؤساء الوحدات بالمكتب.

وقد ناقش المجتمعون أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتفعيل اليات المساهمة فى تعزيز قنوات التواصل مع الدول الحاضنة للأصول و الأموال الليبية بالاتحاد الأوروبي.

هذا وقد اكدت ليز بأن البعثة تقف وبكل قوة إلى جانب المكتب وجهوده من أجل استرداد الأموال الليبية بالخارج واستخدامها بما يعود بالنماء و التنمية على ليبيا إضافة إلى جاهزية البعثة لدعم المكتب فى مجال تنمية القدرات البشرية بما يعزز مستوى الأداء المتميز للكادر الوظيفى لمكتب لارمو

وفى نهاية الاجتماع قدم محمد جمعة رئيس وحدة التعاون الدولى هدية تذكارية تحمل شعار المكتب لوفد بعثة الاتحاد الأوربى معبرا من خلاله امتنان المكتب لجهود بعثة الاتحاد الأوربي الداعمة لمكتب LARMO.