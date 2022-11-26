وزير الصحة يلتقي نظيره العماني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2022

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، نظيره العماني هلال السبتي، على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث، حول مقاومة مضادات الميكروبات، بالعاصمة العمانية مسقط.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الوزيرين بحثا خلال لقائهما عددا من المشروعات والأولويات ذات الاهتمام المشترك في القطاع الصحي بالبلدين.

وشدد الوزير العماني على أهمية تعزيز العلاقة بين البلدين خاصة في قطاع الصحة، إلى جانب التعاون في تدريب الكوادر الطبية في البلدين، وكذلك التعاون بين مراكز الأبحاث.