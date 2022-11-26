استقرار أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في مستهل الأسبوع

لم تسفر تعاملات، اليوم السبت، في السوق الموازية عن تغير في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، الذي واصل استقراره عند 5.12 دينار في مستهل تعاملات الأسبوع.
واستقر سعر اليورو والجنيه الإسترليني عند مستوى 5.31 دينار، و6.05 دينار على الترتيب، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.
سعر صرف الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار الليبي
وثبت سعر الليرة والدينار التونسي عند مستوى 0.28 دينار، و1.63 دينار على الترتيب، في حين ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 215 دينارًا مقابل 214 دينارًا، الخميس.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك