رئيس النيجر يؤكد لـ “اللافي” على ضرورة عودة تجمع “س ص” إلى طرابلس

العنوان-طرابلس

شدد رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، على ضرورة عودة الأمانة العامة لتجمع “س ص” إلى مدينة طرابلس في ليبيا.

وجاء ذلك خلال استقباله، النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، بقصر الرئاسة بالعاصمة النيجيرية نيامي؛ وذلك على هامش مشاركة اللافي في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي في إفريقيا، والدورة الاستثنائية حول منطقة التجارة الحرة القارية.

وتناول اللقاء أفق التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، وإعادة إحياء تجمع دول الساحل والصحراء (س ص) بما يخدم مصلحة الدول الأعضاء.

واستعرض اللافي، جهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين.

من جانبه أثنى الرئيس بازوم، على مشاركة ليبيا في المؤتمر، مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وأن النيجر مهتمة جدًا باستقرار ليبيا، والذي سيؤدي استقرارها، إلى استقرار المنطقة. مشدداً على ضرورة عودة الأمانة العامة لتجمع “س ص” إلى مدينة طرابلس.