الهنقاري: لماذا هذه الحملة الرعناء على النائب العام الصور بعد أن ملأ السجون بالفاسدين ؟

ليبيا – قال المحلل السياسي محمد الهنقاري إن النائب العام هو العمود المتين المتبقي من ملامح الدولة التي تكاد أن تنهار لولا شجاعته وحنكته وقدرته على بسط القانون في وقت غير اعتيادي بوجود مراكز القوة المسلحة وهو الذي كسب شعبية وارتياحًا وبصيص أمل لدى الشعب الليبي في التصدي للفاسدين والمجرمين الذين عاتوا في الأرض فسادا وإنقاذ الشعب منهم.

الهنقاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ،أضاف:” لماذا هذه الحملة الرعناء على النائب العام المستشار الصديق الصور بعد ملأ السجون بالفاسدين والتي يقودها أصحاب المصالح الخاصة بعيدا على المصلحة الوطنية العليا”.

ورأى أن الناىب العام هي الشخصية الوحيدة في المشهد لديها القدرة على قيادة الدولة واستقرارها مستقبلا.

