الشريف: الإخوان دشنوا حملة لإقالة النائب العام

قال الخبير في الشؤون الليبية محمد الشريف، إن جماعة الإخوان وعدد من الموالين لها يسعون إلى وقف تحويل عدد من قيادات الجماعة في ليبيا إلى المحاكمة بعد تورطهم في جرائم تتعلق بأمن واستقرار البلاد ودعم جماعات الإرهاب والتطرف.

و أضاف الشريف وفي تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم”: لذا دشن التنظيم الدولي حملة في ليبيا لإقالة النائب العام بعد تقرير يفيد البدء في دراسة عدد من الملفات التي تدين رموزا إخوانية من بينهم مسؤولون سابقون في مجلس الدولة الذي يرأسه القيادي خالد المشري.