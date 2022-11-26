استلمت مخازن  جهاز الامداد الطبي تاجوراء امس الجمعة عدد” 16″ حاوية تحتوي مشغلات غسيل الكلى الموردة من ” شركة  Baxter ”  ، بعد استكمال الإجراءات الجمركية من قبل موظفي التسريح الجمركي.
    هذا وسيتم  توزيع الشحنة على مراكز الغسيل التابع لفروع الجهاز في كل مناطق ليبيا بعد استكمال الفحص والاجراءات المتبعة بالخصوص .
 يأتي ذلك في اطار خطة الجهاز توفير بنود الامداد الطبي من مشغلات غسيل الكلى لضمان توفير مخزون استراتيجي  يسد احتياجات مستحقيها من مرضى غسيل الكلى لأشهر قادمة.