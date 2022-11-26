ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 November, 2022

استلمت مخازن جهاز الامداد الطبي تاجوراء امس الجمعة عدد” 16″ حاوية تحتوي مشغلات غسيل الكلى الموردة من ” شركة Baxter ” ، بعد استكمال الإجراءات الجمركية من قبل موظفي التسريح الجمركي.

هذا وسيتم توزيع الشحنة على مراكز الغسيل التابع لفروع الجهاز في كل مناطق ليبيا بعد استكمال الفحص والاجراءات المتبعة بالخصوص .

يأتي ذلك في اطار خطة الجهاز توفير بنود الامداد الطبي من مشغلات غسيل الكلى لضمان توفير مخزون استراتيجي يسد احتياجات مستحقيها من مرضى غسيل الكلى لأشهر قادمة.