ليبيا
الامداد الطبي تاجوراء يتسلم عدد 16 حاوية مشغلات غسيل الكلى
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
26 November, 2022
استلمت مخازن جهاز الامداد الطبي تاجوراء امس الجمعة عدد” 16″ حاوية تحتوي مشغلات غسيل الكلى الموردة من ” شركة Baxter ” ، بعد استكمال الإجراءات الجمركية من قبل موظفي التسريح الجمركي.
هذا وسيتم توزيع الشحنة على مراكز الغسيل التابع لفروع الجهاز في كل مناطق ليبيا بعد استكمال الفحص والاجراءات المتبعة بالخصوص .
يأتي ذلك في اطار خطة الجهاز توفير بنود الامداد الطبي من مشغلات غسيل الكلى لضمان توفير مخزون استراتيجي يسد احتياجات مستحقيها من مرضى غسيل الكلى لأشهر قادمة.
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