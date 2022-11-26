«الرقابة على الأغذية»: مخالفات طبية في مصحات بحي الأندلس.. ومستنقع في مدرسة بغريان

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رصد مخالفات طبية في عدد من المصحات بالعاصمة طرابلس، وكذلك انتشار القمامة والصرف الصحي داخل المدارس في غريان.

وقال المركز إنه جرى رصد «مخالفات جسيمة» سجلها مفتشو المركز في حي الأندلس، وذلك خلال جولة على عدد من المصحات، مشيرًا إلى رصد مخالفات تتمثل في سوء تعقيم وتهالك المعدات المستخدمة وأدوية منتهية الصلاحية.

كما لفت إلى سوء النظافة وانعدام التعقيم وتهالك الأدوات المستخدمة وافتقار تطبيق الاشتراطات الصحية والقياسية المطلوبة.

وفي حملة بغريان، وضمن الحملة التوعوية التي يقوم بها مفتشو الرقابة على المقاصف داخل المدارس، تفأجأ مفتشو المركز بوجود مستنقع من مياه صرف الصحي مختلط بالقمامة داخل إحدى المدارس.

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ورصد المفتشون أن جزءًا من هذه القمامة يجري التخلص منه عن طريق إضرام النار به ولا تزال مخلفاته موجودة في نفس المكان والذي له تأثير كبير على صحة الطلاب والمدرسين والموظفين داخل هذه المدرسة .

وأوضح أنه جرى مخاطبة الجهات المعنية بالتدخل بشكل سريع وعاجل لاتخاد كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الكارثة البيئية.

مخالفات طبية داخل إحدى المصحات في حي الأندلس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفات طبية داخل إحدى المصحات في حي الأندلس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفات طبية داخل إحدى المصحات في حي الأندلس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفات طبية داخل إحدى المصحات في حي الأندلس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مستنقع داخل إحدى المدارس بغريان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)