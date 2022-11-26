الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية المحلية

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق شمال غرب البلاد، اليوم السبت، بتقلبات جوية وأمطار غزيرة، قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

وطالب المركز المواطنين والجهات ذات الاختصاص إلى أخذ الحيطة والحذر من الموجة المقبلة، محذرا المواطنين في شمال غرب البلاد من أن التقلبات الجوية المصحوبة بالرياح الباردة والنشطة السرعة تسبب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كما حذر المركز من سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد مما تسبب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية، لافتا إلى أن هذه التقلبات تشمل مناطق الشمال الشرقي يوم غد الأحد.

وأشار المركز إلى أن البحر يكون مضطربا على الساحل الغربي خاصة هذه الليلة ويوم الغد وقد يصل ارتفاع الموج إلى 4 أمتار.