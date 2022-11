الشريف: اجتماع مرتقب في سرت بين أعضاء النواب والدولة للخروج من حالة الانسداد السياسي

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف اليوم الخميس، عن لقاء موسع مرتقب خلال اليومين المقبلين في مدينة سرت بين أعضاء مجلسي النواب والدولة للخروج من حالة الانسداد السياسي.

الشريف وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” استبعد حضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الاجتماع المرتقب بين أعضاء المجلسين في مدينة سرت.

وأشار إلى أن الاجتماع سيركّز على السلطة التنفيذية والمناصب السيادية والمسار الدستوري،مؤكدًا أن هناك استجابة من أعضاء مجلس الدولة لحضور الاجتماع المقرّر عقده في سرت.

ونبه إلى أن مجلس النواب متمسّك بأن يكون الحوار مع مجلس الدولة بشأن المسار الدستوري تحت رعاية البعثة الأممية.

الشريف أكد أن مجلس النواب لا يزال ينتظر استكمال مجلس الدولة التوافقات بشأن المناصب السيادية.

