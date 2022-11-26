فكي: الاتحاد الإفريقي لا يفرض أي حل على الليبيين

الوطن / رص

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، أن الاتحاد الإفريقي يقف مع ليبيا كدولة محورية في الاتحاد الإفريقي، في إطار ما يقرره الليبيون أنفسهم، وأن الاتحاد لا يفرض أي حل على الليبيين.

وأشاد فكي، خلال لقاء جمعه بالنائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بالعاصمة النيجرية نيامي، بجهود الأخير بصفته مسؤولاً عن ملف المصالحة الوطنية، وأيد ما أشار إليه اللافي بأنه لا ينبغي إقصاء أي طرف في مشروع المصالحة الوطنية.

ووفق بيان للرئاسي، فقد تناول اللقاء الإجراءات التي تم اتخادها من قبل المجلس الرئاسي، فيما يتعلق بمشروع المصالحة، والاستعدادات لتنظيم الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع، بالإضافة لمناقشة عدد من المقترحات التي يمكن أن تساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية.